Carrefour a augmenté ses ventes en Belgique de près de 10% au premier trimestre

Les ventes annuelles étaient toujours en contraction en 2022 (-0,9%), mais le dernier trimestre promettait déjà une amélioration (+3,4%). "Les initiatives portées par la nouvelle équipe de management continuent de porter leurs fruits au T1, avec une forte progression du chiffre d'affaires, notamment en hypermarchés, et des gains de parts de marché après une stabilisation au second semestre 2022", souligne Carrefour. L'ensemble du groupe a vu ses ventes grimper de 12,3% au premier trimestre, à 22,07 milliards d'euros, soit une hausse de 15,4% à changes constants. "Dans un contexte d'inflation alimentaire très élevée, Carrefour garde le cap et maintient une forte dynamique commerciale, avec des performances solides en termes de parts de marché dans tous ses pays clés", a déclaré la CEO Alexandre Bompard dans un communiqué. Le distributeur fait notamment état d'une forte accélération des ventes de produits à marque propre, qui atteignent 35% des ventes, soit une hausse de 3 points de base par rapport à la même période, l'an dernier. (Belga)