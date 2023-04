Challenger d'Ostrava - Raphaël Collignon sort au premier tour après sa finale dans les Abruzzes

Après avoir réussi le meilleur résultat de carrière la semaine dernière, en atteignant sa première finale sur le circuit Challenger dans les Abruzzes en Italie, Raphaël Collignon n'est pas parvenu à enchaîner en Tchéquie. Le joueur liégeois de 21 ans a cédé son service dans la première manche et manqué trois balles de break avant de finalement revenir à 5-4, après une balle de set sauvée. Il a cependant craqué dans le jeu suivant, sur son propre service, laissant l'avantage à Ferreira Silva, 6-4. La deuxième manche a commencé par un break de Collignon, directement contré par son adversaire. Le Liégeois a à nouveau perdu son service et été mené 5-2, avant de prendre deux jeux consécutifs pour finalement s'incliner, 6-4. Plus tôt dans la journée, Gauthier Onclin (ATP 214) s'était qualifié pour le deuxième tour en venant à bout de l'Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 268) 4-6, 6-4, 6-2. Il y affrontera le Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 219/N.9). La semaine dernière, Collignon avait pris le meilleur sur Onclin en quarts de finale du tournoi de Regione Abruzzo. (Belga)