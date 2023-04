Championnat du monde de rallye-raid - Schareina et Al-Attiyah prennent la tête au Sonora Rally

Schareina réussit l'exploit de remporter une étape dès sa première compétition en Championnat du monde des rallyes. Il a devancé de 6 secondes l'Australien Daniel Sanders (KTM) et de 41 le Chilien Pablo Quintanilla (Honda). Au général, il compte 54 secondes d'avance sur Sanders et 1:29 sur Quintanilla. En autos, Al-Attiyah s'est imposé avec 27 secondes d'avance sur le Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux), vainqueur du prologue dimanche. Le Français Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Hunter) ont terminé troisième à 2:42. Le trio de tête est le même au général. La deuxième étape reliera Hermosillo à Puerto Penasco après 541 km, dont 286 de spéciales. (Belga)