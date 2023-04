Cinq équidés saisis pour maltraitance animale à Sambreville

La police a été alertée par une plainte. Les animaux étaient livrés à eux-mêmes et n'étaient pas alimentés, indiquent les associations, qui ajoutent qu'ils étaient envahis de parasites et n'avaient pour seul abri qu'une tente installée il y a peu. Le poney qui a perdu la vie est vraisemblablement mort de faim, malgré les efforts déployés par les associations qui l'ont recueilli. La propriétaire des équidés risque une amende pouvant atteindre dix millions d'euros et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 15 ans. Les associations espèrent qu'elle se verra également retirer l'autorisation de détenir des animaux. Le parquet de Namur n'a pas encore communiqué sur le dossier. (Belga)