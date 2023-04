Conflit au Soudan - Dix-sept Belges évacués; une vingtaine encore sur place

La Belgique collabore avec la France et les Pays-Bas pour évacuer les Européens le plus rapidement possible. Sur les 42 Belges et leur famille proche présents au Soudan, selon les chiffres des Affaires étrangères, 17 ont donc été évacués, dont 16 par les airs et un par la route, a précisé la ministre. "Une vingtaine de personnes sont toujours sur place. La majorité ne souhaite pas partir. Ils restent donc au Soudan mais on reste en contact avec eux", a-t-elle ajouté. Les personnes évacuées sont accueillies dans des lieux sûrs de la région, à Djibouti ou en Jordanie par exemple, ou rentrent directement en Europe, a encore indiqué Hadja Lahbib. (Belga)