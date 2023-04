CPAS bruxellois en grève: les présidents plaident pour un financement juste et pérenne

Selon M. Zian, il en va du maintien d'un service de qualité en faveur des plus modestes, et de la population bruxelloise qui fait de plus en plus appel à eux. Le personnel des 19 CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale a interrompu le travail mardi pour protester contre la surcharge de travail liée aux crises successives. A l'issue de la rencontre avec les représentants syndicaux, Khalid Zian a dit partager les préoccupations des organisations syndicales. "La Fédération des CPAS bruxellois partage le constat d'une dégradation des conditions de travail des agents des CPAS, toujours plus sollicités pour accompagner les plus modestes affectés par les crises successives", a commenté le président de la Fédération des CPAS bruxellois. Selon celui-ci, les CPAS ont reçu des moyens pour octroyer des aides et, dans certains cas seulement, pour recruter du personnel. "Ces subventions ponctuelles ne permettent pas de sécuriser l'emploi. Par ailleurs, nombre de travailleurs sociaux sont épuisés et tentés de jeter l'éponge, malgré leur dévouement, face à la pression et au manque de perspectives d'amélioration de la situation". Pour M. Zian, la fonction publique locale en Région bruxelloise est le parent pauvre des agents de l'État au sens large. Les CPAS peinent à recruter des travailleurs sociaux. Les CPAS bruxellois sont également demandeurs d'une réflexion avec le Fédéral et la Région sur les mesures potentielles à prendre dans l'organisation du travail social pour alléger leur charge. (Belga)