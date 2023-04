Des couches réutilisables dans les crèches de Bruxelles

Ensemble, ces centres d'accueil produisent près de 1,2 million de couches sales par an, pour une masse totale d'environ 240 tonnes, selon l'échevin de la Petite enfance Arnaud Pinxteren (Ecolo). Le conseil communal a donné son feu vert à la location de couches et de sacs de transport ainsi qu'à la récupération, le nettoyage et la redistribution des langes. Une campagne d'information à l'intention du personnel des crèches est également en cours de lancement. La Ville avait déjà lancé un essai de 12 mois en octobre 2020 dans deux jardins d'enfants. Le contrat a depuis été prolongé et six nouvelles crèches ont été progressivement incluses dans le plan, a rappelé M. Pinxteren. Le déploiement du matériel coûtera 1,6 million d'euros sur une période de 48 mois. Ce système permettra en revanche d'éviter le coût de la collecte des déchets, estimés à environ 80.000 euros. La collecte aurait lieu au moins tous les deux jours ouvrables et le lavage et la stérilisation des couches devraient être effectués dans le respect de l'environnement, a précisé M. Pinxteren. (Belga)