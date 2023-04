Explosions dans un commissariat au Pakistan: 16 morts selon un nouveau bilan

Parmi les morts, un policier, cinq terroristes présumés qui étaient détenus en attendant leur interrogatoire et deux frères âgés de 4 et 6 ans vivant à proximité, a précisé à l'AFP Akhtar Hayat Gandapur de la police de la province de Khyber Pakhtunkhwa. Plus de 50 personnes ont été blessées et hospitalisées. Ces explosions à l'intérieur d'un commissariat de Kabal, une ville de la vallée de Swat (Nord-Ouest), ont provoqué l'effondrement total du bâtiment lundi. La police locale les a attribuées à un court-circuit dans le sous-sol du commissariat où étaient entreposés selon elle "des grenades et d'autres explosifs". La piste terroriste a été écartée, a précisé Akhtar Hayat Gandapur. "Nous n'avons pas encore trouvé de preuves matérielles ou visuelles suggérant un attentat-suicide, mais nous examinerons tous les aspects de la question au cours de l'enquête", a-t-il dit. "Trois cents kilogrammes d'explosifs, dont des mines antichars et antipersonnel, des obus d'artillerie et des mortiers, étaient stockés dans le sous-sol, en plus d'engins explosifs improvisés et de gilets explosifs" confisqués, appartenant à des terroristes, a détaillé pour l'AFP Khalid Sohail, un responsable policier du département local de contre-terrorisme. "C'est comme si l'enfer s'était déchaîné sur moi", a décrit Abbas Khan, 21 ans, qui avait garé sa voiture près du commissariat. Des funérailles ont été organisées mardi matin pour neuf policiers, leurs cercueils drapés du drapeau national. (Belga)