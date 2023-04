Iran: un célèbre journaliste dissident de nouveau arrêté

Âgé de 74 ans, M. Samimi avait été libéré le 26 janvier de prison où il était détenu depuis décembre 2020 pour "complot contre la sécurité nationale". "M. Samimi a été arrêté jeudi et nous n'avons toujours pas d'autres informations sur le service responsable de son interpellation ni sur l'endroit où il se trouve", a indiqué sa famille. Après sa libération, le journaliste avait rencontré de nombreux militants et personnalités politiques, notamment l'ancien président réformateur Mohammad Khatami (1997-2005). Sa famille avait indiqué en janvier que, dans un autre dossier judiciaire, M. Samimi était accusé d'"association contre la sécurité du pays", sans plus de précision. Le journaliste avait publié le mois précédent un message depuis sa cellule en soutien au mouvement de contestation déclenché par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique. En février 2022, M. Samimi avait été autorisé à sortir de prison et à rentrer chez lui en raison de problèmes de santé. Mais en mai, il avait été réincarcéré après avoir été soupçonné d'avoir mené des activités contre la sécurité nationale lors de sa libération provisoire. M. Samimi, ancien rédacteur en chef du magazine intellectuel Iran-é Farda ("l'Iran demain" en persan) aujourd'hui interdit, a été emprisonné à plusieurs reprises avant et après la Révolution islamique de 1979. (Belga)