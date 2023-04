Jupiler Pro League - Eupen, sauvé in extremis, et Edward Still mettent fin à leur collaboration

Still avait repris l'équipe le 22 novembre 2022 en remplacement de Bernd Storck, limogé un mois plus tôt. "Il a atteint avec son équipe l'objectif de la saison, à savoir le maintien en Jupiler Pro League", a souligné Eupen dans un communiqué. Le club et l'entraîneur ont néanmoins décidé "d'un commun accord" de ne pas prolonger leur contrat pour la saison à venir. Still, 32 ans, avait commencé la saison sur le banc de Charleroi, qu'il dirigeait depuis 2021. Il avait été licencié le 21 octobre, quelques semaines avant de reprendre Eupen. Eupen a terminé 15e du championnat avec 1 point de plus que le premier relégué, Zulte Waregem. Les Pandas ont terminé la saison par deux lourdes défaites, 1-5 contre Zulte Waregem justement et 7-0 contre le Club Bruges dimanche. Eupen s'est sauvé car dans le même temps, Zulte s'est incliné 2-3 face au Cercle Bruges. Still a dirigé Eupen lors de 17 rencontres. Son bilan est de deux victoires, six partages et neuf défaites. Il avait été analyste vidéo à Saint-Trond puis adjoint au Club Bruges, à l'Antwerp et à Shanghai Port avant de devenir entraîneur de Charleroi. Dans le communiqué, Eupen remercie Still "pour son travail compétent et la collaboration positive avec le staff des entraîneurs, les joueurs, la direction et tous les collaborateurs du club." (Belga)