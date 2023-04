La Belgique reste championne du monde de la fiscalité sur le travail

Pour un célibataire sans enfant disposant d'un salaire moyen en Belgique, elle s'élevait ainsi à 53% l'an dernier. En 2021, cette charge fiscale était de 52,6%. La Belgique est le seul pays industrialisé où plus de la moitié du salaire brut est prélevée. Les deuxième et troisième places sont occupées par l'Allemagne (47,8%) et la France (47%). Aux Pays-Bas, la charge fiscale d'un célibataire sans enfant n'est que de 35,5%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'OCDE (34,6%). Les célibataires sans enfants sont également beaucoup plus taxés en Belgique qu'une famille à revenu unique avec deux enfants. Pour cette dernière, avec un salaire moyen, la charge fiscale en Belgique est de 37,8%, alors que la moyenne de l'OCDE est de 25,6%. La différence avec un célibataire est de 15,2 points de pourcentage. Un ménage avec deux salariés ayant des enfants voit, quant à lui, 45,5% de son salaire déduit de ses revenus, soit le pourcentage le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Les deuxième et troisième places sont occupées par l'Allemagne (40,8%) et la France (40,7%). La moyenne de l'OCDE est de 29,4%. Depuis plus de 20 ans, l'Organisation des pays industrialisés mesure la charge fiscale pesant sur le travail en établissant un classement du "coin fiscal", c'est-à-dire la différence entre ce qu'un travailleur coûte à un employeur et ce qu'il reste en net à ce travailleur. La différence revient à l'État sous forme de cotisations patronales et salariales et d'impôt sur le revenu. (Belga)