La Nieuwsblad Cycling Series, premières courses pour personnes atteintes d'handicap mental

Outre, l'occasion d'offrir à ces sportifs davantage d'opportunités de faire leurs preuves, l'objectif est d'accroître la visibilité des personnes atteintes d'un handicap mental dans notre société. L'initiative vient de Special Olympics, Flanders Classics, Golazo et du sponsor principal Het Nieuwsblad. La 'Nieuwsblad Cycling Series' est composée de sept courses dans différentes disciplines. Elle débutera le 29 mai avec le du Tour du Limbourg. Suivront le Baloise Belgium Tour (18 juin), le Tour de Louvain (15 août), le Tour du Benelux (26 août), les Six jours de Gand (17 novembre) et le cyclo-cross des Raisins à Overijse (novembre). La saison cycliste se clôturera le 22 décembre avec l'Exact Cross de Mol. L'année prochaine, par exemple, le Tour des Flandres pourrait également être inclus dans le programme. "C'est une excellente initiative qui montre comment le sport peut contribuer à l'inclusion et à l'égalité des chances", a déclaré Alexander De Croo. "Nous savons que quelque 200 cyclistes en situation de handicap mental participent aux courses des Special Olympics, dont 150 que l'on retrouve systématiquement aux Jeux Nationaux des Special Olympics. Nous leur offrons ainsi encore plus d'occasions de briller tout au long de l'année, lors d'événements où tout le monde partage le même amour et la même passion pour ce sport. Cet amour et cette passion pour un sport transcendent les différences." (Belga)