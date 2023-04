La Wallonie part en guerre contre le frelon asiatique

Trois axes d'intervention permettent de diminuer la pression du frelon sur l'activité apicole: le piégeage des reines fondatrices au printemps, la neutralisation des nids et la protection des ruchers. Le plan d'actions décidé par le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus, porte sur le piégeage de printemps. D'autres actions relatives à la neutralisation des nids et à la protection des ruchers seront annoncées prochainement. Concrètement, le plan présenté ce mardi prévoit qu'une formation certifiante soit réalisée par le CRA-W - le centre wallon de recherches agronomiques - à destination des associations d'apiculteurs, des communes, des provinces, des pompiers et des professionnels, sur les techniques de neutralisation des nids de frelons. Deux personnes seront par ailleurs affectées plus particulièrement au frelon asiatique au CRA-W. Objectifs: faire émerger non seulement les systèmes de piégeage de printemps et d'arrière-saison mais aussi les solutions de protection des ruchers les mieux adaptées à nos conditions wallonnes. Un achat groupé de matériel de protection sera également proposé; du matériel sera prêté aux apiculteurs et des journées de démonstrations d'installations de pièges et de protections seront organisées. Un courrier sera en outre adressé aux communes afin de diffuser de bonnes informations et les bonnes pratiques, mais aussi d'annoncer les formations à destination des communes et des provinces désireuses de former du personnel à la neutralisation de nids. Enfin, des flyers d'informations seront distribués aux apiculteurs, des vidéos montrant la fabrication de pièges et de protections seront réalisées et la problématique du frelon sera mise en avant lors de la Foire agricole de Libramont en juillet. (Belga)