Le cigarettier BAT parvenu à un accord avec les USA pour ses activités en Corée du Nord

En 2010, le journal économique The Financial Times avait révélé que Pyongyang réexportait les cigarettes importées par le cigarettier afin de toucher des devises étrangères, et ce en dépit des sanctions américaines contre la Corée du Nord. L'entreprise avait alors déclaré à l'époque avoir mis fin à ses exportations vers la Corée du Nord, mais la cessation de toute activité commerciale avec le pays ne fut effective qu'en septembre 2017. Le propriétaire des marques de cigarettes Lucky Strike et Newport a indiqué lundi avoir conclu un accord avec les départements américains de la Justice et du Trésor dans cette affaire, en payant 635,2 millions de dollars. Lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet, le géant du tabac avait déjà révélé avoir mis de côté 450 millions de livres (509 millions d'euros) à cette fin. "Nous regrettons les fautes commises dans le cadre d'activités commerciales historiques qui ont conduit à ces règlements", a déclaré le CEO Jack Bowles dans un communiqué. (Belga)