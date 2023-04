NBA - Butler et Miami mettent Milwaukee en mauvaise posture, les Lakers bien partis

Butler a commencé son récital dès le premier quart-temps, conclu avec 22 points et 9/10 au tir, dont 2/2 à 3 points. L'ailier de 33 ans a poursuivi son festival et terminé avec 56 points (19/28 au tir, 3/8 à 3 points), soit le record de l'histoire de la franchise en playoffs et le quatrième meilleur total dans l'histoire des playoffs NBA, où seuls Michael Jordan (63 points), Elgin Baylor (61 points) et Donovan Mitchell (57 points) ont fait mieux. La performance de Butler a permis au Heat de rattraper un retard de 14 points (78-92) en début de quatrième quart-temps. De retour de blessure, Giannis Antetokounmpo a réussi un triple-double (26 points, 13 passes, 10 rebonds) mais n'a pu éviter la défaite des Bucks, où Brook Lopez a inscrit 36 points. Meilleur bilan de la saison régulière, Milwaukee se trouve au bord du gouffre. Les Bucks devront absolument s'imposer mercredi, à domicile, sous peine d'être déjà éliminés. A l'Ouest, les Lakers (N.7) sont venus à bout 117-111 de Memphis (N.2) après prolongation et mènent également 3-1 dans la série. Les Lakers ont compté 15 points d'avance (53-38) en milieu de deuxième quart-temps avant de subir le retour des Grizzlies et de risquer de perdre. Il a même fallu un panier de LeBron James à 0.8 du buzzer pour arracher la prolongation (104-104). "LBJ" a ensuite fini le travail en prolongation, terminant la rencontre avec 22 points et 20 rebonds. En face, Desmond Bane a mis 36 points. Le match N.5 se disputera mercredi à Memphis. (Belga)