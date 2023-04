Nestlé: ventes en hausse de 5,6% au 1er trimestre, gonflées par les hausses de prix

Sa croissance organique, qui permet de jauger ses ventes hors effets de changes et fusions ou acquisitions, a atteint 9,3% sous l'effet des hausses de prix, augmentés de 9,8% à l'échelle du groupe, indique dans un communiqué le géant propriétaire notamment des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et barres chocolatées KitKat. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de francs et une croissance organique de 7,3%. Ses volumes de ventes ont cependant reculé de 0,5%, en raison de "contraintes de capacité" et de mesures "d'optimisation du portefeuille", précise le groupe dans le communiqué. Le groupe basé à Vevey, sur les rives du lac Léman, a confirmé ses objectifs pour 2023, visant toujours une progression des ventes de l'ordre de 6% à 8%. "Les efforts d'optimisation du portefeuille et des hausses de prix responsables ont permis de compenser les pressions exercées par deux années d'inflation des coûts", a déclaré le patron de Nestlé, Mark Schneider, cité dans le communiqué. Parmi les mesures pour réorganiser le portefeuille d'activités, il a cité la récente annonce de la coentreprise créée avec le fonds d'investissement PAI Partners pour les pizzas surgelées en Europe. La décision a été annoncée la semaine passée alors que la branche française du groupe s'est engagée à indemniser des dizaines de victimes du scandale des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E.coli. Nestlé doit conserver une participation minoritaire dans cette coentreprise avec Pai Partners avec qui il avait déjà créé une précédente coentreprise dans les crèmes glacées. (Belga)