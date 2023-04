Premier League - Saliba forfait avec Arsenal contre Manchester City

"Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, malheureusement, donc on attend toujours et on garde espoir, mais une autre semaine est passée et il n'a pas été capable de s'entraîner avec l'équipe", a indiqué le coach des Gunners en conférence de presse. Arteta a refusé de préciser la nature de la blessure ou si, comme l'ont affirmé des médias anglais, le joueur pourrait être indisponible pour le reste de la saison. "Pour le moment, on doit faire sans lui. On se prépare pour ce match sans lui et le prochain sera sans doute aussi trop proche encore, donc on doit voir semaine après semaine, pour le moment", a-t-il précisé. Saliba s'était blessé lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre le Sporting et son absence est un gros problème dans le sprint final pour les Londoniens. Avec Saliba, Arsenal a pris 2,4 points en encaissant 0,9 but par match en moyenne, alors que sans lui les Gunners n'ont pris que 1,8 point en encaissant 1,8 but. (Belga)