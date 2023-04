Première condamnation liée au scandale des CumEx en Belgique

Selon le quotidien, il s'agit de la première condamnation liée au scandale des constructions CumEx en Belgique, dans lequel des milliards d'euros ont été détournés des caisses de plusieurs Etats européens. La cour a notamment reconnu le prévenu de 53 ans coupable "d'enrichissement personnel d'une ampleur démesurée" et de "fraude affectant chaque concitoyen et perturbant les finances publiques". L'individu a été incarcéré à la prison de Saint-Gilles et peut encore faire appel. (Belga)