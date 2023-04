Tom Pidcock se tourne vers le mountainbike, Mathieu van der Poel se concentre sur la route

Vendredi et dimanche, Pidcock sera au départ des épreuves de Coupe de France de Guéret, respectivement en piste courte et en cross-country. Ensuite, le champion olympique et d'Europe de mountainbike disputera l'épreuve de Chur, en Suisse, le dimanche 7 mai. Toutes ces épreuves sont reprises au calendrier hors-catégorie de l'UCI, et le Britannique espère y récolter des points en vue de sa qualification pour les Jeux de Paris. Suivra la manche de Coupe du monde de Nove Mesto, en Tchéquie, les 12 et 14 mai. Mathieu van der Poel ne s'est par contre pas encore tourné vers le VTT. Le Néerlandais, vainqueu de Milan-Sanemo et de Paris-Roubaix, avait dans un premier temps choisi de prendre part aux épreuves de Coupe du monde de Valkneburg, début mai, et de Nove Mesto, mais il a finalement décidé de se concentrer sur la route. Il va partir en stage en Espagne puis à La Plagne, avant de disputer le Tour de Suisse, le championnat des Pays-Bas et le Tour de France. Il ne devrait pas monter sur un VTT avant les Mondiaux de Glasgow en août. (Belga)