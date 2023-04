Un promoteur immobilier prévoit 800 nouveaux logements sur le site de Tour & Taxis

"Lorsque nous avons repris le site il y a plus de 20 ans, il s'agissait d'un véritable défi. Depuis, il est devenu un levier pour toute la ville de Bruxelles. Le développement urbain ne se résume donc pas à la construction de projets emblématiques. Il faut impliquer tout l'environnement et essayer de l'élever à un niveau supérieur", déclare Michel Van Geyte, CEO de Nextensa. Tour & Taxis entre à présent dans la phase finale de développement avec le projet "Lake Side". Nextensa a récemment déposé une demande de permis pour ce projet. Il s'agit d'un développement de quelque 140.000 mètres carrés, ce qui permet d'accueillir environ 800 nouveaux logements. Ces plans s'inscrivent dans le Plan particulier d'affectation du sol pour Tour & Taxis et qui est entré en vigueur en 2017. Pour concrétiser ces plans, le promoteur immobilier a fait appel au cabinet d'architectes MVRDV, basé à Rotterdam. L'architecte paysagiste Bas Smets s'occupera également de l'environnement du site. "Ce nouveau quartier sera totalement exempt de combustibles fossiles, nous visons une empreinte écologique minimale grâce au choix des matériaux de construction, et nous récupérons toute l'eau de pluie pour la réutiliser", explique Trees Verhoogen, responsable du développement durable chez Nextensa. Si le permis pour "Lake Side" est approuvé, les travaux pourraient commencer d'ici 2025. (Belga)