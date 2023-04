VolleyProms - Nova Marring, joueuse de l'année: "Le titre serait la cerise sur la gâteau"

Pour Marring, qui avait été élue débutante de l'année en 2022, c'est son premier trophée de joueuse de l'année. "C'est un grand honneur pour moi. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai remporté en fait ce trophée avec ma coéquipière d'Astérix Avo Charlotte Krenicky. En plus de la Coupe, l'Astérix Avo peut également remporter le titre samedi s'il gagne le deuxième match de la finale du titre contre le champion sortant, le VDK Gand. "Le titre serait la cerise sur le gâteau. J'espère que nous pourrons franchir cette dernière étape, mais nous sommes loin d'en avoir fini avec les Gantoises." La Néerlandaise de 22 ans a disputé ses premiers matchs internationaux avec l'équipe nationale néerlandaise au début du mois. Elle participera donc normalement pour la première fois à une compétition européenne cet été. "Il est difficile d'exprimer de réelles ambitions, car je ne sais pas vraiment quel est mon niveau par rapport aux autres joueuses oranje. C'est pourquoi je ne vois cela que comme un très bon moment d'apprentissage." Après cette saison, Marring quittera Beveren. Elle va rejoindre une équipe allemande, mais on ne sait pas encore laquelle. "Je vais déjà commencer à pratiquer mon allemand", a déclaré la lauréate néerlandaise en riant. (Belga)