Allegro lève 5,5 millions d'euros pour développer son traitement contre l'arthrose

Ce tour de table, qui intervient environ deux ans après la création de la biotech flamande, a été mené par l'investisseuse flamande Annie Vereecken ainsi que Noshaq, le fonds d'investissement liégeois. Le SPW, des investisseurs familiaux et les fondateurs d'Allegro ont également apporté de l'eau au moulin. "Ce financement est un vote de confiance dans la technologie d'Allegro et dans son potentiel à influencer positivement la vie des patients souffrant d'arthrose", s'est enthousiasmé Jorg Schelfhout, directeur scientifique et fondateur d'Allegro. L'entreprise a mis au point un hydrogel injectable qui restaure la mécanique de l'articulation, une cause fondamentale de l'arthrose. Selon les fondateurs de la biotech, des études animales récentes "ont démontré l'efficacité et l'innocuité du produit développé par Allegro pour traiter l'arthrose. Les résultats de ses études sont supérieurs à ceux qui peuvent être obtenus avec les traitements actuellement disponibles". Cette bouffée d'argent frais permettra à Allegro d'agrandir ses troupes puisqu'elle prévoit d'engager 10 personnes avant la fin de l'année. (Belga)