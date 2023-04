Assises Bruxelles - Luciana Mbote reconnue coupable du meurtre de son compagnon

Luciana Mbote, une femme de 33 ans, a été reconnue coupable du meurtre sur son compagnon, Fabrice Kayembe Makolo, un homme âgé de 39 ans, commis le 4 juin 2021 vers 03h50, dans leur appartement rue de Livourne à Ixelles. La victime a reçu un coup de couteau dans le côté gauche du cou, qui a sectionné l'artère carotide et une veine jugulaire. D'après la dernière déclaration de Luciana Mbote, qu'elle a maintenue devant la cour, une dispute a éclaté entre son compagnon et elle, puis ce dernier a saisi un couteau, menaçant de se le planter dans le cou. Elle a ensuite tiré sur la main de son partenaire pour éloigner le couteau de sa gorge, tandis qu'il tirait dans l'autre sens. Lorsqu'elle a lâché la main de celui-ci, la lame a transpercé le cou. Mais la cour n'a pas retenu cette version des faits, considérant que l'accusée a volontairement, et avec intention de donner la mort, poignardé son compagnon, à la suite d'une violente dispute entre eux. (Belga)