Carnet de commandes record pour le groupe Besix

Besix se réjouit en outre de la "bonne répartition géographique" de ce carnet de commandes, entre l'Europe (53%), l'Australie (14%), le Moyen-Orient (12%) et le reste du monde, principalement l'Afrique (21%). L'entreprise, qui a engagé 1.000 nouveaux employés et a encore signé l'an dernier une série de contrats "prestigieux" (dont la Tour Triangle à Paris, le Nordhavn Tunnel à Copenhague, l'infrastructure portuaire de Navegantes, au Brésil ou le musée national Zayed à Abu Dhabi), a réalisé un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, soit "l'un des plus élevés de ces 20 dernières années." Besix précise avoir dégagé un résultat opérationnel (avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) de 129 millions d'euros, en ligne avec celui de 2021, "malgré l'influence négative persistante de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie". In fine, le bénéfice net du groupe s'élève à 40 millions d'euros, contre 27 millions d'euros en 2021. "Les perspectives pour 2023 sont encourageantes, avec le lancement d'importants projets et la livraison de plusieurs projets emblématiques, mais les défis de l'inflation et de la hausse des prix des matériaux et de l'énergie, déjà présents suite à la pandémie de Covid-19 et amplifiés par la guerre en Ukraine, auront encore un impact macroéconomique et donc, in fine, sur les coûts de construction et de réalisation des projets", prévoit Besix qui compte, à l'avenir, se concentrer sur "des projets à marges saines dans le domaine des infrastructures maritimes et civiles et sur des projets spéciaux". (Belga)