Championnat du monde de snooker - Lucas Brecel sort le numéro 1 mondial et passe en demi-finales

Le Limbourgeois de 28 ans (WS 10) était mené 6 frames à 2 après la première session mardi par "The Rocket". Le duel, joué au meilleur des 25 frames, s'est achevé lors de la 3e session mercredi. Le Belge, mené 6-10 à l'entame de celle-ci, s'imposant 13 frames à 10 face au tenant du titre, 47 ans, et sept fois champion du monde (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 en 2022). Lucas Brecel avait éliminé vendredi en huitièmes de finale l'ancien triple champion du monde Mark Williams (WS 8) 13-11. Le 'Belgian Bullet' dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. En demi-finales, Luca Brecel sera opposé soit à l'Ecossais Anthony McGill (WS 21) soit au Chinois Si Jiahui (WS 80). (Belga)