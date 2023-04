Cinq fauconneaux sont nés sur le campus du Solbosch à Bruxelles

Dans six semaines, les fauconneaux prendront leur premier envol. Les femelles pèseront alors près d'un kilogramme et les mâles, sept cents grammes. L'institut invite les personnes férues de nature à observer dès à présent les petits faucons pèlerins bruxellois dans leur nid, sur le site fauconspelerins.be. Dans le cadre du programme "Faucons pour tous", en plus des diffusions d'images en continu, les amateurs et amatrices pourront participer à des séances d'observation au pied du site de nidification d'Uccle avec l'ornithologue Didier Vangeluwe. (Belga)