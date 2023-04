Conflit au Soudan - MSF appelle aux dons pour répondre aux besoins humanitaires et médicaux au Soudan

Les violents combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) continuent d'avoir lieu dans de nombreuses régions du Soudan et poussent des milliers de personnes à fuir vers des zones plus sûres. Selon les équipes de Médecins Sans Frontières sur le terrain, les hôpitaux sont débordés. "Nous sommes en contact avec des hôpitaux, des autorités médicales soudanaises et des associations pour essayer d'approvisionner d'autres hôpitaux et structures dans la capitale, mais les combats continuent de rendre cela presque impossible", souligne l'ONG dans un communiqué. Les structures soutenues par MSF traitent notamment les patients à Damazin, dans l'État du Nil Bleu, à Omdurman, dans l'État de Khartoum, à Kreinik et El Geneina, dans le Darfour occidental, à Rokero, dans le Darfour central, à Um Rakuba et dans l'État de Gedaref, dans l'est du Soudan. Les équipes d'urgence expérimentées de MSF se préparent en outre à entrer au Soudan dès qu'elles le pourront pour soutenir l'intensification de leurs activités, tandis que d'autres équipes étudient les meilleurs moyens d'envoyer du matériel médical et humanitaire dans le pays. Le responsable des opérations de MSF au Soudan, Abubakr Bashir Bakri, réitère par ailleurs son appel aux parties belligérantes à "respecter leurs obligations afin d'assurer la sécurité du personnel médical et des établissements de santé, de permettre le passage en toute sécurité des équipes, des ambulances et des civils devant être secouru, et de faciliter les déplacements de tous ceux qui apportent une aide humanitaire". Les dons peuvent être versés sur le compte BE73 0000 0000 6060 ou via la page de dons en ligne sur le site msf.be, précise l'organisation. (Belga)