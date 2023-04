Delhaize - Une action spontanée au centre de distribution à Zellik

Il s'agit d'une "action spontanée", selon cette source. "Nous laissons entrer les livraisons et un barrage filtrant est prévu pour tous les camions qui quittent les lieux. Le personnel montre une nouvelle fois qu'il n'est pas d'accord." Le barrage filtrant vise à retarder l'activité, ce qui pourrait avoir un impact sur la chaîne avec le week-end prolongé du 1er mai en perspective. La direction précise de son côté que l'action a débuté vers 15h00 et est menée par des personnes extérieures au site. L'activité au sein du dépôt se poursuit donc. Ce sont surtout les convois chargés de produits frais à acheminer en magasins qui sont retenus. Les fournisseurs ayant déchargé leurs marchandises peuvent quitter le site, une fois le camion vide. Delhaize a pris contact avec la police locale et a dépêché un huissier. Une action similaire avait été organisée par les syndicats il y a deux semaines à Zellik. Elle avait été interrompue à l'arrivée des forces de l'ordre. Le personnel critique la volonté de la direction de faire passer sous franchise les 128 magasins intégrés de l'entreprise. Cette décision entraînerait des licenciements au siège. Depuis cette annonce le 7 mars, la conciliation sociale est au point mort. La direction garantit que les 9.000 membres du personnel concernés conserveront leurs conditions de travail et de salaire, même une fois repris par un indépendant. Pour les syndicats, un tel scénario soulève de nombreuses questions auxquelles ils n'obtiennent pas de réponse. Les deux camps doivent se revoir mardi prochain. (Belga)