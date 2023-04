Des avions militaires russes interceptés au-dessus de la mer Baltique par l'Otan

Il s'agit de deux chasseurs SU-27 et d'un Ilyushin Il-20, qui n'émettaient pas de signal de transpondeur. Ils ont été raccompagnés par des Eurofighters des deux alliés de l'Otan. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne disposent pas de leurs propres avions de combat. L'alliance militaire de l'OTAN sécurise l'espace aérien de la Baltique dans le nord-est de l'Europe depuis 2004. Les alliés déploient régulièrement des avions de combat et du personnel dans les États baltes limitrophes de la Russie. Début avril, après huit mois de service, l'armée allemande a passé le commandement de la mission de surveillance aérienne de l'OTAN à la Grande-Bretagne. L'armée de l'air allemande continuera à soutenir la Grande-Bretagne jusqu'à la fin du mois. (Belga)