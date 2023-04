Euro U19 féminin - La Belgique, pays hôte, versée avec l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas

Le groupe B se composera de l'Islande, de la France, de la République tchèque et de l'Espagne, tenante du titre. L'Euro féminin U19 se disputera du 18 au 30 juillet à Tubize (stade Leburton et stade du Centre National), à Louvain (stade Den Dreef) et à La Louvière (stade du Tivoli). Le match d'ouverture et la finale se joueront au Den Dreef de Louvain, antre habituelle des Red Flames. Il s'agira du premier tournoi international féminin de l'UEFA organisé en Belgique. Outre l'Euro 2000, la Belgique a accueilli l'Euro U16 en 1995 et l'Euro U17 en 2007. Lors de ce dernier tournoi, le stade Leburton figurait déjà parmi les sites utilisés pour les matchs. Les Red Flames U19 sont entraînées par Xavier Donnay. Début avril, elles avaient terminé troisièmes de leur groupe du deuxième tour des qualifications, avec une victoire et deux défaites. Bien que qualifiées d'office, les Belges devaient participer à ces qualifications car elles ont un impact sur celles de l'édition suivante. Après quatre tournois organisés pour les moins de 18 ans entre 1998 et 2001, l'Euro féminin U19 se tient chaque année, à l'exception de 2020 et 2021, depuis 2002. (Belga)