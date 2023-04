Évasion de la prison de Saint-Hubert - Deux des fugitifs de Saint-Hubert arrêtés à Paris

Deux des fugitifs évadés jeudi de la prison de Saint-Hubert ont été interpellés ce week-end à Paris, indique le parquet du Luxembourg, confirmant une information parue mardi sur le site de la RTBF. Les deux fugitifs ont été arrêtés ce week-end à Paris sur la base d'un signalement. La peine qu'ils purgeaient à Saint-Hubert ayant été exécutée sur la base de condamnations prononcées respectivement par la Cour d'Appel de Mons et le tribunal correctionnel de Charleroi, le parquet général et le parquet de Charleroi ont émis un mandat d'arrêt européen à leur encontre, indique le parquet du Luxembourg, qui précise que les deux suspects n'ont pas encore été rapatriés en Belgique. "Les autorités judiciaires parisiennes doivent désormais exécuter ce mandat d'arrêt européen en prenant une décision de remise des deux fugitifs aux autorités judiciaires belges. Ce n'est qu'alors qu'on organisera le rapatriement des deux fugitifs en Belgique. Cela fait partie de la bonne coopération transfrontalière entre les différents pays", précise Anne-Sophie Guilmot, magistrate de presse au parquet du Luxembourg. Jeudi dernier, un groupe de 10 détenus s'est évadé de la prison de Saint-Hubert en découpant la grillage de sécurité à l'aide d'une disqueuse. Six d'entre eux ont été interceptés dès le lendemain, deux autres ce week-end à Paris. Deux fugitifs sont toujours recherchés. Une enquête doit être menée pour déterminer les circonstances dans lesquelles une telle évasion a pu avoir lieu. (Belga)