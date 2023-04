F-35 - Ludivine Dedonder confirme: deux F-35 seulement seront livrés cette année

"Le plan de livraison initial prévoyait la livraison des quatre premiers appareils au cours du dernier trimestre 2023. En raison de l'impact de la crise covid, un ajustement a dû être effectué et le calendrier de livraison actuel prévoit désormais la livraison de deux F-35 en décembre de cette année et de deux autres au premier trimestre 2024", a-t-elle indiqué en commission de la défense nationale de la Chambre. Quatre à cinq F-35 par an seront livrés entre 2024 et 2030, de sorte que les 34 avions devraient être livrés en 2030, conformément au schéma de livraison initial, a ajouté Mme Dedonder (PS) en réponse à une question du député Georges Dallemagne (Les Engagés). Le calendrier annoncé lors de la commande de ces 34 chasseurs furtifs de cinquième génération par le précédent gouvernement prévoyait une livraison de tous les appareils entre 2023 et 2030, à raison de quatre appareils par an, sauf cinq en 2028 et 2029. Le retard dans les premières livraisons avait été révélé mi-avril par des sources militaires et industrielles qui l'avaient imputé à un ralentissement de la production enregistré par le goupe américain Lockheed Martin et sa chaîne de sous-traitants lors de la pandémie de covid. La construction du F-35A Lightning II destiné à la Force aérienne belge a débuté fin de l'an dernier sur la chaîne d'assemblage du groupe américain Lockheed Martin située à Fort Worth, dans l'État du Texas (sud des États-Unis), avait annoncé le ministère de la Défense le 14 novembre dernier. (Belga)