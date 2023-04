Financement public en capital d'un million d'euros pour faciliter le recyclage du textile

Le financement vise à soutenir le développement technologique de l'entreprise et à encourager l'essor d'une solution visant la réduction de l'impact environnemental du secteur important de l'industrie textile. L'industrie textile est parmi les 5 secteurs les plus polluants au monde, générant, selon la Fondation Ellen MacArthur, plus de 1,2 milliard de tonnes d'équivalent CO2 par an. Seulement 1% des matériaux utilisés dans la production textile est recyclé. Fondée en 2017 et installée actuellement au Circularium à Anderlecht, Resortecs propose un fil de couture thermo-soluble et un four industriel spécial qui fait fondre ce fil. Cela permet le démontage thermique et le recyclage de certains produits textiles (jeans, polos, etc). Selon finance.brussels, c'est aussi une première européenne. Les solutions de recyclage existantes des produits textiles sont compliquées et coûteuses. Elles entraînent le gaspillage de 52% du tissu d'origine. En combinant la chaleur et la force mécanique pour démonter les vêtements cousus avec les fils Resortecs, les coutures disparaissent pour faciliter le tri et le recyclage. Cinq fois plus rapide que les méthodes de démontage traditionnelles, la technique pourrait, selon une étude de Resortecs, aider le secteur de la mode à réduire ses émissions de CO2 de 50% et ses déchets de 80%. Elle est testée par 50 des plus grandes marques de mode dans le monde. Selon Cédric Vanhoeck, CEO de Resortecs, la levée de fonds de 2,2 millions d'euros à laquelle finance&invest.brussels a participé devrait permettre d'augmenter la production et de finaliser le développement d'une ligne de désassemblage en continu. (Belga)