Jeux Européens - Trois taekwondokas et deux boxeurs dans la sélection de réfugiés pour les Jeux Européens

L'équipe de réfugiés est une initiative commune des Comités Olympiques Européens (EOC) et l'Olympic Refuge Foundation (ORF), une fondation visant à soutenir les jeunes déplacés par le sport. L'ensemble des sélectionnés font partie du programme du Comité International Olympique (CIO) en faveur des athlètes de haut niveau réfugiés. L'équipe sélectionnée pour les Jeux Européens est composée des taekwondokas Kasra Mehdipournejad, Kimia Alizadeh Zenoorin et Dina Pouryounes Langeroudi et des boxeurs Cindy Winner Djankeu Ngamba et Farid Walizadeh. Walizadeh, qui a fui l'Iran et habite désormais en Allemagne, et Pourypunes Langeroudi, qui a quitté l'Iran pour les Pays-Bas, faisaient déjà partie de la sélection de réfugiés du CIO qui a participé aux Jeux de Tokyo. L'ORF soutient aujourd'hui 56 athlètes qui espèrent tous obtenir un ticket dans l'équipe qui se rendra aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024. En 2021, à Tokyo, le taekwondoka Abdullah Sediqi, qui a rejoint la Belgique depuis l'Afghanistan, avait pris part à la compétition. Cinq ans plus tôt, à Rio, le réfugié syrien Rami Anis, qui s'entraînait alors à Eeklo, avait concouru en natation. La troisième édition des Jeux Européens se déroulera en Pologne, entre Cracovie et la Petite-Pologne, du 21 juin au 2 juillet prochain. L'édition précédente avait eu lieu au Bélarus en 2019, lorsque la Belgique avait remporté six médailles dont quatre en or. (Belga)