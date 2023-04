Jupiler Pro League - "Uniformité et cohérence": l'arbitrage belge reçoit les clubs à l'approche des playoffs

"L'ambiance de la rencontre avec les coaches et les capitaines était très décontractée et positive. Nous avons eu une vraie discussion", s'est réjoui le patron de l'arbitrage belge. "Cette semaine est peut-être l'une des plus importantes de la saison, avec la finale de la Coupe et le début des playoffs." Bertrand Layec a présenté les deux objectifs principaux que viseront les arbitres belges à l'aube de cette période critique: "l'uniformité des décisions, et la cohérence de celles-ci sur la longueur" d'une saison. "Si notre ligne technique peut varier d'un arbitre à un autre sur certains éléments, nous avons insisté pour conserver l'uniformité de leurs décisions." Concernant la cohérence, "sur 306 matches et des milliers de situations, c'est un réel enjeu. La perfection n'existe pas. On exige de l'arbitrage 100% de bonnes décisions, mais il y aura toujours des erreurs. Notre travail est de transmettre les définitions du jeu pour comprendre les décisions qui sont prises." L'ancien arbitre français a néanmoins souligné que "86,6% des décisions-clés" étaient correctement rendues. L'accent sera mis sur la communication, pendant les playoffs, entre chaque acteur du jeu. Dans ce cadre, le PRD a développé une procédure, qui verra d'abord l'arbitre rencontrer les entraîneurs en avant-match. Une vingtaine de minutes après les matches, le vestiaire arbitral sera également ouvert pour une éventuelle discussion, une fois la tension redescendue. Bertrand Layec espère ainsi instaurer une relation positive entre tous les acteurs du jeu. (Belga)