L'intercommunale Igretec va installer 55 bornes de recharge pour véhicules électriques

L'équipement des 17 sites représente un investissement de quelque 1,3 million d'euros, porté par Igretec d'une part et par Igretec et la société Sodevimmo d'autre part dans le cas de certains bâtiments du Biotech de Gosselies. Les responsables de l'intercommunale ont situé cet effort financier dans la volonté de coller à l'augmentation du nombre de véhicules électriques en circulation et de remédier partiellement au manque de bornes de recharge en fonctionnement. Tout détenteur d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable peut accéder aux bornes pour recharger son véhicule grâce à une carte de recharge au tarif en vigueur au moment du rechargement. (Belga)