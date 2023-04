L'UE se félicite d'une "première étape importante" après l'appel Xi-Zelensky

"Il est très important que la Chine parle à l'Ukraine. Je veux rappeler que nous voulons tous la paix (...) Mais tout le monde doit bien comprendre qu'il ne doit pas s'agir de n'importe quelle" paix, a déclaré le responsable espagnol, en déplacement à Bogota. "Ce n'est pas la paix de celui qui est contraint de se rendre face à une invasion brutale, ce doit être une paix juste, qui reconnaisse les droits du peuple ukrainien", la "souveraineté" et "l'intégrité des frontières" de l'Ukraine, a souligné l'Espagnol. Xi Jinping a assuré mercredi à Volodymyr Zelensky que la Chine avait "toujours été du côté de la paix" et appelé à "la négociation". Il s'agit du premier échange connu entre les deux hommes depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. "Je me réjouis de cette conversation, j'espère que c'est une première étape pour que la Chine joue un rôle pour convaincre la Russie d'arrêter son agression", a encore déclaré M. Borrell. Un peu plus tôt, un responsable de l'UE, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, avait salué cet appel, se félicitant que les "canaux de communication soient ouverts". Le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a de son côté rappelé que la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron "avaient transmis la requête du président Zelensky" pour un tel appel "lors leur rencontre avec le président Xi à Pékin". (Belga)