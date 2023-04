Malade mardi, le président turc, Erdogan, annule ses engagements prévus mercredi

"Je vais me reposer à la maison aujourd'hui sur conseil des médecins", a annoncé sur Twitter le chef de l'État, âgé de 69 ans. "Malheureusement, nous ne pourrons pas nous réunir avec nos frères de Kirikkale, Yozgat et Sivas aujourd'hui. Je demande pardon à tous", a-t-il tweeté, énumérant ces localités d'Anatolie centrale où il devait se rendre. Le chef de l'État avait déjà dû interrompre mardi soir pendant une quinzaine de minutes une interview en direct à la télévision pour cause de "grippe intestinale", avait-il précisé. "À un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annulions l'émission. Mais nous avions promis. Je demande votre pardon et celui de vos téléspectateurs". Recep Tayyip Erdogan avait déjà délivré trois discours de campagne mardi, à l'approche des élections présidentielles et législatives du 14 mai que les sondages annoncent comme très disputées. (Belga)