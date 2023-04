Olivier Vandecasteele - Un Belge détenu en Iran va être échangé avec un prisonnier iranien

Tout laisse donc penser que l'humanitaire belge appréhendé en Iran, Olivier Vandecasteele, est impliqué dans cette transaction. Cela fait plus d'un an que le Tournaisien est détenu en Iran dans des conditions inhumaines. Il a été reconnu coupable d'espionnage bien qu'il a toujours nié ces accusations. La Belgique et l'Iran ont récemment conclu un accord sur de possibles échanges de prisonniers. Grâce à cela, Olivier Vandecasteele peut servir de monnaie d'échange avec Assadolah Assadi. Selon les médias iraniens, il s'est vu imposer une peine de 40 ans d'emprisonnement et 74 coups de fouet. La Belgique demandera officiellement son rapatriement au début de la semaine prochaine. (Belga)