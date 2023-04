Premier trimestre de bonne facture pour Melexis

L'évolution du taux de change euro/dollar a contribué positivement (+2%) au chiffre d'affaires. Les ventes aux clients automobiles représentaient 91% du chiffre d'affaires total. Son résultat d'exploitation (résultat avant intérêts et taxes, ebit) atteint 61,1 millions d'euros (26,7% du chiffre d'affaires), en hausse de 22% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Quant à son bénéfice net, il se monte à 50,9 millions d'euros ou 1,26 euro par action, soit une hausse de 5% par rapport au premier trimestre de 2022. "Pendant le trimestre, les problèmes d'approvisionnement ont persisté et ont touché principalement notre portefeuille de produits innovants liés à l'électrification, alors que dans d'autres domaines nous avons connu un équilibre plus sain entre l'offre et la demande", souligne le CEO de Melexis, Marc Biron, cité dans un communiqué. Pour le deuxième trimestre de 2023, Melexis prévoit que son chiffre d'affaires se situera dans une fourchette de 233 à 238 millions d'euros. L'entreprise basée à Ypres s'attend également à une croissance de ses ventes entre 11% et 16% pour l'ensemble de l'année 2023, avec une marge d'exploitation autour de 26%. (Belga)