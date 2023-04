Près de deux plaintes sur trois au médiateur du rail liées au transport international

Selon le médiateur ferroviaire, cette augmentation significative est en partie due aux divers problèmes rencontrés par les passagers internationaux à partir de l'été 2022, qui ont entraîné de nombreuses annulations et/ou retards de trains. Les services clients des compagnies ferroviaires concernées ont été confrontés à un afflux de plaintes et les passagers ont parfois dû attendre des mois avant d'obtenir une réponse. En 2022, le médiateur a reçu au total 3.480 dossiers (soit 26% de plus qu'en 2021) qui l'ont amené à intervenir dans 2.545 plaintes. En y incluant celles des exercices antérieurs clôturées en 2022, il a traité 2.859 plaintes. Le top 3 des récriminations les plus rapportées en 2022 dénonce en premier le traitement des plaintes par les entreprises ferroviaires (20,4%) ; en deuxième, les retards, suppressions et correspondances ratées (19,7%) ; et en troisième, le remboursement ou l'échange des billets (11,4%), pointe le rapport. Dans près de 80% des dossiers clôturés, le plaignant a obtenu satisfaction et il a été déçu dans 15% des cas. Les 5% restants concernent l'arrêt de la procédure par le client ou le médiateur. Enfin, l'Ombudsrail a émis l'an dernier 32 avis, qui contiennent presque toujours des propositions d'amélioration structurelle des services fournis. Parmi ceux-ci, 22 étaient adressés à la SNCB, sept à Thalys et trois à la SNCF. Six avis ont été suivis et deux l'ont été partiellement. (Belga)