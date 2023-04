Procès des attentats à Bruxelles - La présidente délivre un mandat d'amener pour deux témoins ne s'étant pas présentés

Ces deux personnes, deux frères, ont été en contact avec l'accusé Osama Krayem et le kamikaze Ibrahim El Bakraoui lorsqu'ils sont venus acheter les produits en question. Sollicité, le parquet fédéral n'a pas souhaité renoncer à leurs témoignages. On ignore combien de temps sera nécessaire pour amener les deux individus devant la cour d'assises. En l'absence de témoins, l'audience de mercredi a débuté par la suite de la lecture des auditions du faussaire Farid Kharkhach. Attendu mardi, il ne s'est pas présenté devant la cour, invoquant des raisons médicales. Il a écopé de deux ans de prison en juin dernier en France pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie. Il était alors jugé pour avoir fourni de faux papiers à la cellule djihadiste responsable des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. Il ressort de ses auditions que le kamikaze du métro Khalid El Bakraoui l'avait contacté pour commander de faux papiers. Trois accusés faisaient par ailleurs défaut dans le box des accusés: Ali El Haddad Asufi, malade, ainsi que Osama Krayem et Bilal El Makhoukhi qui ont tous deux exprimé leur souhait de retourner au cellulaire. (Belga)