Super League - Anderlecht s'impose 2 à 0 face au Standard et peut fêter le titre samedi face à OHL

Les Bruxelloises, avec 41 points au compteur, conservent leur viatique de quatre unités sur OHL, vainqueur la veille au Club de Bruges (0-2). Anderlecht se rend précisément chez les Louvanistes samedi (13h30) et en cas de succès pourra conserver son titre de champion de Belgique alors qu'il restera encore deux journées ensuite. Sarah Wijnants avait ouvert la marque sur penalty pour les Mauves à la 40e minute (1-0), Constance Brackman doublant la mise contre son camp malencontreusement à la 64e (2-0). Le Standard pointe à la troisième à neuf unités d'Anderlecht et voit le Racing de Genk se rapprocher avec 31 points pour 32 aux Liégeoises. Les Limbourgeoises s'étaient imposées 1-3 mardi à La Gantoise. Brugeoises (26 points) et Gantoises (16 points) ferment la marche au classement. (Belga)