TC Liège - Suspension du prononcé après avoir exhibé les photos des ébats d'une collègue

Les faits s'étaient déroulés dans une grande entreprise d'Oreye entre le 1er février 2020 et le 31 janvier 2021. Le prévenu avait montré à cinq collègues faisant partie de son équipe des photos d'une employée temporaire de l'entreprise avec laquelle il avait entretenu des relations extraconjugales. L'homme avait exhibé des photos de la dame prises dans des positions explicites et lors d'ébats sexuels. La victime, qui souhaitait dissimuler leur relation, avait porté plainte après avoir appris que des photos échangées lors de conversations intimes avaient été montrées au sein de l'entreprise. Le prévenu était poursuivi pour avoir montré ou diffusé des photos d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord, même si cette personne avait consenti à la réalisation des images. Le tribunal a déclaré les faits établis, relevant qu'il s'agissait d'une atteinte grave à l'intimité et à la vie privée de la victime, mais il a accordé au prévenu le bénéfice de la suspension du prononcé pour une durée de 3 ans. (Belga)