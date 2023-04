TC Verviers - 25 mois de prison requis contre un toxicomane pour des coups à sa mère et ses sœurs

Le 8 décembre, le prévenu s'est rendu à l'hôpital, non pas pour rendre visite à sa mère comme il le prétend mais plutôt pour venir lui soutirer de l'argent. "Je venais chercher 50 euros. Ma sœur qui était présente s'est interposée. On s'est disputé mais je ne l'ai pas frappée", assure le quadragénaire malgré une attestation de coups déposée par la victime. Quelques semaines plus tard, en janvier, une nouvelle altercation a opposé le polytoxicomane à son autre sœur et à sa mère. Une nouvelle fois, il conteste leur avoir porté des coups, même s'il reconnait avoir bousculé sa sœur pour tenter de s'échapper par la porte d'entrée qui était fermée à clé. C'est finalement en sautant du premier étage que le quadragénaire avait pu prendre la fuite. Une fois encore, le prévenu était venu demander de l'argent à sa mère pour financer sa consommation de drogue. Sous traitement, le prévenu a expliqué lors de l'audience qu'en tant que SDF, il ne bénéficie que de peu d'aide financière et qu'avec les moyens dont il dispose, il est plus facile d'acheter de la drogue que de se rendre chez le médecin puis à la pharmacie. Du côté de la défense, on plaide en faveur de l'absorption de la peine et à titre subsidiaire en faveur d'un sursis probatoire. Jugement le 5 mai. (Belga)