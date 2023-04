Thibaut Petit et le Dynamo Koursk battus en finale du championnat de Russie

Dans une finale au meilleur des cinq manches, Ekaterinbourg avait remporté déjà les deux premières rencontres chez lui 76 à 61 puis 82 à 80. L'ancien club d'Emma Meesseman, vainqueur six fois de l'Euroligue, décroche ainsi son 16e titre de champion de Russie et récupère son titre perdu l'an dernier et laissé à Koursk précisément. Le coach liégeois, 43 ans, ancien mentor de Montpellier, Castors Braine et Arras notamment côté féminin, était assistant la saison dernière endossant cette année le costume de coach principal pour remplacer Vasiliy Karasev parti coacher côté masculin. Chez les messieurs, Thibaut Petit a coaché notamment Verviers-Pepinster, Liège et des clubs en Suisse par le passé. (Belga)