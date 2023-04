Une maison inhabitable à Schaerbeek à la suite d'un incendie

"Nous avons reçu l'appel ce mercredi matin vers 09h20", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il s'agissait d'un incendie dans une maison de trois étages, située rue Linné à Schaerbeek. Le feu avait pris au deuxième étage et dans la cage d'escalier. Il n'y avait pas d'habitant présent", a-t-il dit. L'origine de l'incendie reste à déterminer, selon Walter Derieuw. "Les impétrants ont été coupés, la maison est donc inhabitable temporairement", a-t-il précisé. Les pompiers étaient présents avec deux autopompes, deux auto-échelles et un véhicule de décontamination. Un SMUR et une ambulance étaient également sur place. (Belga)