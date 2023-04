Armée - La future escadrille d'avions STOL pour les forces spéciales sera basée à Beauvechain

Selon le calendrier actuel, la capacité STOL ("Short Take-off and Landing", décollage et atterrissage courts) devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2029. Le calendrier du processus d'acquisition pour la livraison progressive de cinq aéronefs et de leurs équipements nécessaires est conforme à cet objectif", a-t-elle affirmé mercredi en commission de la défense nationale de la Chambre. L'escadrille chargée de mettre ces avions SOF (forces spéciales) en oeuvre sera simultanément sera créée à Beauvechain - la base aérienne du Brabant wallon qui abrite notamment le 1er wing de la composante Air et ses hélicoptères et avions d'entraînement et des personnels spécialisés rejoignant progressivement l'unité, a ajouté Mme Dedonder (PS), en réponse à une question du député Theo Francken (N-VA). Le niveau d'ambition de cette nouvelle escadrille sera de pouvoir déployer en continu deux avions et le personnel associé en une seule opération. L'étude de marché pour l'achat des cinq appareils a débuté en 2021. "L'identification des candidats potentiels n'aura lieu qu'à un stade ultérieur du processus", a encore indiqué Mme Dedonder, sans donner d'indication sur l'échéance fixée pour la décision d'achat. Le plan STAR prévoit d'y consacrer un montant de 309,13 millions d'euros au cours de la période 2025-2031. (Belga)