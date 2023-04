Assises Hainaut - Le jury est parti débattre de la culpabilité de Sébastien De Leenheer

Sébastien De Leenheer est accusé de l'assassinat d'Aurélie Montchery, commis à Châtelet le 1er novembre 2019. Il est aussi poursuivi pour le port d'un couteau et d'un pistolet factice, pour le vol de la carte bancaire de la victime, son utilisation pour retirer la somme de 650 euros, de coups portés à sa compagne et à sa fille mineure, harcèlement et menaces. Pour les parties civiles et le ministère public, il s'agit d'un assassinat. Le crime aurait été prémédité depuis le 24 septembre 2019, jour où la victime a déposé une plainte contre son compagnon pour violences conjugales et harcèlements. Il a tenté d'entrer en contact avec elle à de multiples reprises malgré l'interdiction imposée par le juge d'instruction. Ce dernier l'a placé sous mandat d'arrêt et l'inculpé a été détenu préventivement durant un mois. Délai qui lui aurait permis de préméditer son crime. Ainsi, le jour des faits, l'accusé a annoncé son suicide dans une lettre et a attiré Aurélie dans un guet-apens. Pour la défense, il a pris la décision de la tuer lors de leur dernière conversation, dans un box de garages. Rouge de colère après avoir appris qu'Aurélie Montchery avait un autre homme dans sa vie, l'accusé l'a frappée de coups de couteau à la tête, au thorax et au ventre, à 29 reprises. Selon la défense, il n'avait pas prémédité son geste et la victime est venu de son plein gré sur la scène de crime. Seule la circonstance aggravante de préméditation, objet de la question numéro deux posée aux jurés, est contestée. L'arrêt est attendu dans la journée. (Belga)