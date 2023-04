Au moins sept morts lors d'un incendie survenu dans un train au Pakistan

Selon le porte-parole de la compagnie des chemins de fer, le train se rendait de Karachi vers Lahore lorsque les flammes ont pris à hauteur de la ville de Khairpur. Au moins trois autres compartiments ont été touchés par l'incendie, qui a finalement été maîtrisé par les pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du sinistre. Les accidents de train mortels sont assez courants au Pakistan, causant la mort de centaines de personnes chaque année à cause de la vétusté des infrastructures et de la négligence des autorités. Plus de 70 personnes ont perdu la vie en 2019 dans un accident similaire, lorsque plusieurs wagons ont pris feu après l'explosion d'une bonbonne de gaz qui servait à réchauffer le repas de plusieurs passagers. (Belga)